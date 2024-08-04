На нових супутникових фото видно наслідки атаки на аероднром.

У мережі з’явились супутникові фото, які показали наслідки атаки українських БПЛА на військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області у ніч з 2 на 3 серпня. Відповідні знімки від Planet Labs опублікував проект "Схеми" (Радіо Свобода).

Так, на знімках видно, що уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому. Також сліди пожеж помітні біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів.

Також, як зазначають "Схеми", після атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів.

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Удар по аеродрому "Морозовськ" у РФ - що відомо

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Було зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.

"Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", - поділилися у відомстві.

Пізніше з'явилися перші супутникові знімки наслідків атаки, з яких було видно повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому.

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