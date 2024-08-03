Також були атаковані об'єкти в Белгородській та Курській областях.

У ніч на 4 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ.

Як повідомляє Генштаб, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Водночас інформація про ураження ППО та авіаційної техніки ще уточнюється.

"Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", - поділились у відомстві.

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Крім того, українські військові атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Наразі є дані про влучання та подальше загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

"Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України. Далі буде", - пообіцяли наостанок у Генштабі.

Війна в Україні - удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. У липні Росія запустила по Україні 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.

Надання Україні дозволу на удари по Росії далекобійними ракетами матиме серйозний вплив на здатність країни-агресорки проводити свої військові операції на українській території. Таку думку висловив в полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Росіяни справді матимуть труднощі із захистом від західних крилатих ракет, таких як Storm Shadow та ATACMS.

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