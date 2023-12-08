Корабель піднято на причал.

Уражений в листопаді українськими ракетами російський корабель "Аскольд", скоріш за все ремонтуватимуть.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону.

"Російський "Аскольд", який було уражено, вони зараз з води підняли на причал і, скоріш за все, збираються його ремонтувати", - повідомив він.

Відео дня

Плетенчук зазначив, що ворог зараз опікується питанням виживання свого флоту. "Російські окупанти вже втратили 15 одиниць знищиненими і 12 пошкодженими. Навіть враховуючи їх загальну кількість в Чорному морі це досить серйозний показник", - наголосив він.

Такожє речник ВМС України розповів, що за час дії зернового коридору без участі Росії вдалося перевести 7,5 мільйон тонн. "І мова йде про більше ніж 200 суден, які ним (йдеться про зерновий коридор- УНІАН) скористалися. Тому звісно РФ з цього приводу нервує, їм це дуже не подобається, бо в них, по перше, забрали інструмент впливу, а, по друге, звісно це таке геополітичне приниження, до якого вони не звикли", - сказав Плетенчук.

За його словами, у ворога відбувається "певне переосмислення". При цьому зазначив, що свої кораблі окупанти передислокували, розосередили. "Тобто вони намагаються зберегти свій флот. Вони періодично дислокуються вже не тільки в Новоросійську, а в Туапсе. І всерйоз розглядають можливість дислокації свої кораблів в окупованій частині Грузії – Абхазії", - сказав Плетенчук. При цьому розповів, що в Новоросійську зараз базуються два нових кораблі класу "Каракурт", один з них побуваний на заводі "Залив" в Керчі, а другий – кілька днів тому зайшов Волгою в Азово- Чорноморський регіон з Казані з міста Зеленодольск, де їх будують. "Загалом вони планували 5 одиниць в складі Чорноморського флоту і один з них вони перекули в акваторію і зараз в Новоросійську перебуває малий ракетний корабель "Туча", - сказав він.

Удар по "Аскольду" - деталі

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в тимчасово окупованій Керчі прогриміли вибухи на суднобудівному заводі. В результаті атаки ЗСУ серйозно постраждав корабель проекту "Каракурт" "Аскольд".

Тоді речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, що цей корабель дуже не скоро стане в стрій, якщо взагалі це коли-небудь станеться.

Аналітики Defence Express порахували, що кожен з ракетних корветів проекту 22800 "Каракурт" коштує приблизно 1,47 мільярда рублів, або ж орієнтовно 16 мільйонів доларів, а за курсом 2015 року 24 мільйони доларів. Таким чином, знищений в Керчі "Аскольд" коштував приблизно 16 мільйонів доларів.

Вартість корвета-носія "Калібрів" виглядає занадто низькою, адже український Forbes оцінив знищений крейсер "Москва" в 750 мільйонів доларів.

Крім того, експерти відзначили, що один новий ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт" за кошторисом Міноборони РФ коштує в 10 разів менше, ніж новий Ту-160м за програмою "відтворення", який оцінюється в 15-16 мільярдів рублів за "борт".

Вас також можуть зацікавити новини: