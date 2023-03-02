Рятувальна операція на місці російської атаки триває.

Влада повідомила деталі нічного удару окупантів по багатоповерхівці у Запоріжжі. За попередніми даними, атакований будинок практично повністю зруйнований.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, під завалами продовжують перебувати люди. Рятівники розбирають завали.

"Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинуло 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. Всі відповідні служби працюють", - написав Куртєв.

За його словами, розгорнуто пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами евакуйовують постараждалих.

У Запорізькій ОВА уточнили, що багатоповерхівку могла атакувати російська ракета С-300.

За даними ДСНС, станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі врятовано 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду. З-під завалів вилучили тіла двох людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нічний удар по Запоріжжю

Вночі, 2 березня 2023 року, російські загарбники завдали удару по Запоріжжю. Ворог поцілив по багатоповерховому житловому будинку.

За кілька хвилин після атаки місцева влада повідомляла, що снаряд зруйнував три поверхи. Інформація щодо постраждалих уточнювалася.

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