Багатоповерховий житловий будинок зазнав руйнувань.

Вночі, 2 березня 2023 року, російські загарбники завдали удару по Запоріжжю. Ворог поцілив по багатоповерховому житловому будинку.

"Кляті рашистські потвори знову підступно атакували нічне Запоріжжя. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок", – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Згодом у Запорізькій ОВА додали, що били, ймовірно, ракетами С-300.

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"Снаряд зруйнував три поверхи. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби", – йдеться у повідомленні ОВА.

Ситуація в Запорізькій області

20 лютого 2023 року російські окупаційні війська вчергове обстріляли Запорізьку область. Внаслідок удару по передмістю Запоріжжя було пошкоджено житловий будинок та автівку.

Водночас у тимчасово окупованому Токмаку російські окупанти примушують українських дітей писати листи військовослужбовцям РФ. Крім того, у всіх школах так звана "влада" наказала вмикати перед уроками російський гімн.

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