Він нагадав, що під час обстрілів був пошкоджений Свято-Успенський собор.

Український мистецтвознавець Костянтин Акінша переконаний, що нанесення удару по будівлі Служби безпеки України в Києві зруйнує собор Святої Софії.

Про це він розповів в інтерв'ю DW.

"Російське командування оголосило, що воно зруйнує всі будівлі, пов'язані з діяльністю СБУ - Служби безпеки України. Проблема в тому, що штаб-квартира СБУ знаходиться буквально в декількох метрах від Софійського собору - будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень храму. Цього поки не сталося, але те, що ми бачимо навколо, викликає жах", - сказав він.

Акінша нагадав, що в результаті обстрілів в центрі Харкова був пошкоджений Свято-Успенський собор.

Раніше Міністерство оборони РФ заявляло про намір бомбити "об'єкти Служби безпеки України" в центрі столиці.

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