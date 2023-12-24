Через обстріли РФ у регіоні 9 людей дістали поранення, серед них – дитина.

Російська армія завдала удару по Херсону та влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули люди.

Як повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, цієї ночі російська армія обстріляла центр міста. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина.

"На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації", - розповів посадовець.

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За його словами, також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники знайшли загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Загалом з 06:00 суботи, 23 грудня, по 06:00 сьогодні, неділі, противник здійснив 88 обстрілів регіону, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних. Зокрема, по Херсону ворог випустив 71 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.

"Через російську агресію 4 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, серед них – дитина", - додає Прокудін.

За даними Херсонської МВА Романа Мрочко, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 28 разів, для чого росіяни використали 105 снарядів та дві ракети.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому, Комишанах та Зимівці.

"Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади три людини, на жаль, загинули, ще 8 - зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога", - наголошує очільник міської адміністрації. Він також оприлюднив фото, на яких зафіксовані наслідки нічного обстрілу.

Ситуація в Херсоні

Нагадаємо, ввечері 23 грудня російські військові завдали удару по Херсону. Постраждали люди. Серед них – чоловіки 78, 68 та 63 років, яким лікарі надали допомогу на місці. До медзакладу було шпиталізували двох чоловіків, 21 та 39 років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Також поранення отримала 15-річна дівчина.

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