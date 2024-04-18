Дипломат наголосив на необхідності негайного втручання у ситуацію і повного використання всіх існуючих інструментів для боротьби зі злочинами РФ.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що бездіяльність генерального секретаря щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки неприпустима.

"Пишу, щоб повідомити вам про триваючі терористичні атаки Росії, навмисно спрямовані проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні. У середу, 17 квітня 2024 року, російські війська випустили 3 балістичні ракети "Іскандер" по об’єктах соціальної та цивільної інфраструктури в густонаселеній центральній частині Чернігова, Україна. Внаслідок ракетних ударів рф загинули щонайменше 17 жителів, поранено щонайменше 78 осіб, у тому числі 3 дітей.", - йдеться у листі у соцмережі X.

Кислиця зауважив, що Росія зруйнувала 8-поверховий будинок соціальної інфраструктури, пошкодила 24 житлових будинки, готель, лікарню та вищий навчальний заклад. Ці атаки є ще одним доказом терористичної природи російських збройних сил.

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Дипломат наголосив на необхідності негайного втручання у ситуацію і повного використання всіх існуючих інструментів для боротьби зі злочинами РФ проти цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні.

Крім Гутерріша, лист також адресовано президенту 78-ї сесії Генасамблеї ООН Денісу Френсісу, постійному представнику Мальти при ООН Ванессі Фрейзер, виконавчому директору UNICEF Кетрін Рассел та Офісу спеціального представника ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

"Злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені російською федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН", - підсумував Кислиця.

Війна в Україні - атака на Чернігів

17 квітня росіяни вдарили ракетами майже по центру міста.

Станом на ранок 18 квітня кількість загиблих у Чернігові зросла до 18 загиблих. Ще 77 осіб - постраждали. У ДСНС додали, що продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

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