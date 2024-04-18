Серед постраждалих є четверо дітей, зазначили рятувальники.

Ракетний удар по Чернігову в центрі уваги - станом на ранок четверга, 18 квітня, кількість жертв зросла.

Вже відомо, що є 18 загиблих та 77 постраждалих (серед них четверо - неповнолітні), у тому числі з-під завалів врятували трьох осіб врятували, йдеться у повідомленні Державній службі надзвичайних ситуацій України в Telegram. У ДСНС додали, що продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

"...Надано психологічну допомогу 58 особам. Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі", - поділилися рятувальники.

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17 квітня росіяни вдарили ракетами майже по центру міста. Повідомлялося, що є "приліт" в об’єкт соціальної інфраструктури. Згодом стало відомо, що пошкодження, зокрема, отримала велика кількість багатоповерхівок, знищено десятки транспортних засобів, та загинули 17 осіб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії у Чернігові через росіян не трапилося б, якби українська держава мала достатню кількість систем протиповітряної оборони, і світ достатньо рішуче протидіяв терору РФ.

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