Рятувальну операцію завершили.

Кількість постраждалих від російського ракетного удару по Чернігову зросла до 156 людей. Про це повідомляє заступник голови Офісу президента України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

За його словами, рятувальники вже завершили операцію на місці події. За останніми даними, відомо про 156 постраждалих, з яких 41 - перебувають у лікарні. "Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих. Співчуття родинам", - додав він.

Внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів. Кулеба зазначив, що профільні комісії вже працюють, а людям якнайшвидше нададуть компенсації.

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Удар по Чернігову: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці російські загарбницькі війська вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких шестирічна дівчинка.

Відомо, що того дня у будівлі драмтеатру проходила виставка дронів. Організатори повідомили, що місце проведення заходу попередньо не розголошували, для участі необіхдно було пройти реєстрацію.

Російські провоєнні канали раділи людським жертвам. Сьогодні з'явилися фото та відео з Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Т. Шевченка.

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