Дівчинка була єдиною дитиною в родині, її мама отримала поранення.

Внаслідок ракетної атаки по Чернігову в суботу, 19 серпня, загинула 6-річна дівчинка. Софійка була єдиною дитиною в родині.

Про це повідомила подруга родини Катерина Фарафонова. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що сьогодні в Чернігові російська ракета вбила єдину довгоочікувану донечку її куми – маленьку Софійку.

"Тепер Софійка – янгол-охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан та думки… Спочивай на м’якеньких хмаринках, наша маленька Софійка, ти була дуже доброю, розумною та кмітливою дівчинкою, ти була прикрасою цього жорстокого світу", – зазначила Фарафонова.

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Колега батьків дитини уточнив, що цієї осені дівчинка мала йти до першого класу. За інформацією поліції, патрульні на місці намагалися надати допомогу, але врятувати дитину не змогли. Мати дівчинки отримала поранення.

Удар по Чернігову

19 серпня близько полудня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті.

Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

В результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них 6-річна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.

За даними Нацполіції, по медичну допомогу звернулися 144 поранених особи. Серед постраждалих – 15 дітей та 15 поліцейських. Загинули семеро людей.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону повідомив, що в лікарнях перебувають більше 40 людей, решта постраждалих будуть лікуватися амбулаторно.

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