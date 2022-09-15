Підтопленими залишаються 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.

Для ліквідації наслідків ракетного удару по гідроспоруді у Кривому Розі на Дніпропетровщині встановлено черговий затвор.

Про це повідомляють у Офісі президента України.

Завдяки цьому об'єм витоку води вже зменшився, вона відходить. У парку Мершавцева вчора максимальний рівень води сягав 190 сантиметрів, а зараз – 65 сантиметрів.

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Наразі підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали, та ще семи будинках Центрально-Міського району.

Підтопленими залишаються 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок, там також ведуть роботи.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишалися без води, водопостачання було відновлено за кілька годин.

Вночі начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив про евакуацію жителів у двох районах через загрозу підтоплень у зв’язку з підняттям рівня води в р. Інгулець.

Сьогодні вранці Резніченко повідомив, що завдяки проведеній вночі роботі рятувальників, аварійних служб та інших відповідальних людей, рівень води у річці Інгулець знизився вже на 40 сантиметрів і падає далі.

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