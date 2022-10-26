Серед поранених двоє жінок і двоє чоловіків.

Кількість поранених в результаті нічного удару по Дніпру збільшилась до чотирьох осіб.

Про це у Telegram повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Серед поранених двоє жінок і двоє чоловіків. Усіх госпіталізували. Зазначається, що троє осіб - у важкому стані.

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Обстріли у Дніпропетровській області - нові дані

Окупанти знову вдарили по Нікопольському району з РСЗВ "Град". Обійшлося без жертв.

Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють.

Удар по Дніпру 25 жовтня

Росіяни атакували Дніпро пізно ввечері. Уламки снаряду впали на місцеву АЗС, спричинивши пожежу.

Раніше повідомлялося про щонайменше двох загиблих цивільних - в автомобілі та на автомийці поряд з АЗС, в тому числі вагітна жінка. Крім того, йшлося про трьох поранених.

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