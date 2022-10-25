Є влучання в автозаправну станцію.

Пізно ввечері у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали удару по Дніпру. В соцмережах почали з’являтися повідомлення про вибухи та пожежу, які згодом підтвердилися.

Як зазначили в Офісі президента України, російські терористи запускали свої ракети по місту.

За наявною інформацією, уламки снаряду впали на місцеву АЗС, автозаправна станція зайнялася.

Відео дня

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, внаслідок атаки є загиблі.

"Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС", – написав він.

Повітряну тривоги в області було оголошено о 21:05. Станом на 22:00 небезпека зберігається.

Оновлено (22:20): За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили.

"Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто. Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці. Усі деталі з’ясовуються", – додав він.

Ситуація на Дніпропетровщині

Дніпропетровська область, яка межує з тимчасово окупованими районами Запорізької області та нещодавно звільненими районами Херсонської області, зазнає обстрілів з боку російських окупантів ледь не щодня. Від ворожого вогню потерпають, зокрема, Нікопольській та Криворізький район.

20 жовтня стало відомо, що ворог у Дніпропетровській області завдав удару по промисловому підприємству й об'єкту енергетичної інфраструктури, були серйозні руйнування.

В ніч на 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини, майже 1 000 родин залишилися без світла. Того ж дня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів було поранено трьох людей.

23 жовтня вранці російські окупанти знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Було поранено п'ять осіб, двоє з них їхали у машині, коли поряд розірвався російський снаряд.

Вас також можуть зацікавити новини