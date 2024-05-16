Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Російські окупанти вдарили по місту Дніпро, є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Він зазначає, що вже відомо про двох загиблих та про поранених. Також пошкоджено об’єкти інфраструктури.

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються", - написав Лисак. Відео дня

У свою чергу голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє, що ворожу ракету збили у Дніпровському районі.

При цьому він також зазначає, що через атаку було пошкоджено інфраструктуру, є загиблі.

Останні удари РФ по Україні

Сьогодні Росія також вдарила по Миколаєву. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про два "прильота". Він зазначає, що є пʼятеро постраждалих. "Всім медична допомога надана амбулаторно", - додав він.

Тим часом видання Business Insider пише, що Росія почала завдавати ударів у стилі HIMARS. За даними аналітиків, тепер окупанти навчилися бити прицільно та скоординовано, маючи дані з безпілотників.

Зокрема, агресор почав запускати збільшену кількість безпілотників за межі позицій ЗСУ, отримуючи розвіддані про позиції критично важливого озброєння та об’єктів. Потім ці об'єкти можуть стати цілями для атак керованими тактичними ракетами.

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