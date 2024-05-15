Тепер Росія навчилася бити прицільно та скоординовано, маючи дані з безпілотників.

Проблеми з протиповітряною обороною України дозволяють Росії завдавати глибоких ударів у стилі HIMARS далеко за лінією фронту.

Як пише Business Insider, Росія почала запускати збільшену кількість безпілотників за межі українських позицій, отримуючи розвідувальні дані про позиції критично важливого озброєння та об’єктів. Потім ці об'єкти можуть стати цілями для атак керованими тактичними ракетами.

"Посилена присутність російських БПЛА дозволяє російським військам точно виявляти та знищувати цілі за лінією фронту", - написав у вівторок старший науковий співробітник Джек Вотлінг з лондонського Королівського інституту об’єднаних служб. Відео дня

Росія втрачала більшу частину безпілотників протягом більшої частини війни через потужну українську протиповітряну оборону, але зараз ППО сил Києва вразлива. Україна намагається зосередитися на перехопленні ракет, літаків та "Орланів", які блукають над лінією фронту.

Завдяки кращому націлюванню, Росія завдає ударів у тилу за допомогою тактичних балістичних ракет "Іскандер" і ракетних установок, таких як система "Торнадо-С". Ці атаки дуже схожі на українські удари HIMARS.

"Останніми днями Росії вдалося завдати удару по українському ЗРК "Бук" і уразити два українські вертольоти на землі під час дозаправки. Були й інші помітні удари, яких Росія давно прагнула, але рідко успішно виконувала", - написав Вотлінг.

Росія спочатку була не в змозі завдати таких же ударів, як український HIMARS, через брак точності, можливостей цілевказівки та своєчасної інформації. Ці удари, як і атаки плануючими бомбами ще більше напружують українську армію, яка стикається з постійним виснаженням ресурсів.

Ці зміни відбуваються, коли Росія готує основу для літнього наступу, який може суттєво тиснути на Харків та райони навколо Запоріжжя перед поштовхом на Донбасі.

Україна все ще чекає додаткової допомоги від своїх міжнародних партнерів, яка б зміцнила дедалі слабкіші сфери бойової підготовки, боєприпасів і промислового потенціалу.

"Поки Україні не вистачає техніки, Росія почне нарощувати свої переваги", - підсумував Вотлінг.

Але є речі, які може зробити тільки Україна. Вотлінг сказав, що Україні необхідно мобілізувати достатню кількість військ і створити тренувальний конвеєр, який би "не тільки компенсував втрати в її існуючих підрозділах, але й набрав достатню кількість підрозділів, щоб керувати їх ротацією на лінії та поза нею".

"Це дозволяє навчати війська, а також відновлювати резерви", – сказав він.

Але якщо міжнародні партнери не зможуть надати артилерію, протиповітряну оборону, системи радіоелектронної боротьби та інші засоби підтримки, тоді сили Києва будуть мати труднощі.

"Перспектива в Україні похмура. Але за належних зусиль і підтримки "літній наступ Росії можна притупити", - додав Вотлінг.

Ситуація на фронті: останні новини

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що загарбницька армія задіяла в боях на півночі Харківщини до п'яти батальйонів.

За даними DeepState, російські війська намагаються закріпитися на північних околицях Вовчанська, продовжуючи свої штурми. Аналітики повідомили, що росіяни також хочуть закріплятися в населених пунктах Стариця та Бургуватка.

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