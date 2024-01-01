В окупованому Донецьку ворог посилив "контрдиверсійні заходи". Про це повідомляє Центр національного спротиву.
В повідомленні зазначається, що вибух в готелі "Донбас Палас" російські окупанти використовують для посилення тиску на українців у тимчасово захопленому місті.
"Росіяни нібито шукають інформаторів й збільшили кількість блокпостів у місті, та посилили патрулювання. Особливу увагу приділяють власникам українських паспортів, які відмовились отримувати російське громадянство", - сказано в повідомленні.
У ЦНС вважають, що головною метою "театралізованого дійства" є не пошуки інформаторів, а просто вчергове мати привід для репресії українців й подальшої примусової паспортизації.
Зазначається, що кожен причетний до тиску на українців понесе відповідальність за свої злочини проти нашого народу.
Новорічний удар по Донецьку
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 31 грудня на 1 січня відбувся обстріл Донецька. В новорічну ніч прилетіло в готель "Донбас Палас", де зібралася так звана "еліта" окупантів з московськими гостями. За різними повідомленнями, влучення у готель сталося, коли окупанти слухали новорічне звернення президента Росії Володимира Путіна.
Український журналіст Андрій Цаплієнко та російські телеграм-канали повідомляли, що було шість "прильотів" по готелю "Донбас Палас".
Йшлося про чотирьох загиблих та 13 поранених.