Активісти розмістили портативні колонки неподалік ринку.

Рух громадського спротиву "Жовта стрічка" ввімкнув у окупованому Донецьку "привітання" від колишнього президента України Віктора Януковича.

На своїй сторінці в Telegram вони опублікували відео з одного з місцевих ринків. На них можна почути звернення, створене за допомогою штучного інтелекту. "Нам вдалось дистанційно увімкнути аудіо із привітанням зрадника Януковича, який закликав чинити спротив російській окупації", - зазначили активісти.

У зверненні "Янукович" зазначає, що 2023 рік був непростим. "Но я еще раз хочу сказать, я категорически против вторжения в Украину, нарушения ее целостности. Тому хочу підняти цей келих за "Жовту стрічку". Я верю, что сильных и здоровых людей намного больше, чем этих козлов, которые нам постоянно мешают жить. Донбасс порожняк не гонит. С Новым годом!" - йдеться в аудіо.

31 грудня в Україні

Як відомо, російські загарбники від початку доби атакують українські міста ракетами та безпілотними літальними апаратами. Просто зараз триває атака ударних дронів, частина країни охоплена повітряними тривогами.

Вибухи лунали у Кропивницькому та Кривому Розі. Також відомо про обстріли з боку загарбників по Нікополю та Харківщині.

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