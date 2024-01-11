Постраждало 11 осіб, зокрема іноземні журналісти.

Ввечері 10 січня російські окупаційні війська завдали ударів по центральній частині Харкова, дві ракети поцілили в готелі. На місці удару виникла пожежа.

Про це розповіли у ДСНС. Зазначається, що підрозділи рятувальників, Нацполіції та екстреної медичної допомоги одразу були направлені на місце.

"На момент їх прибуття були виявлені пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Із будівлі було евакуйовано 8 осіб", – йдеться у повідомленні.

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На місці події працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок російської атаки пошкоджено не лише готель.

"Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро – поранені російськими ракетами. Серед постраждалих – і турецькі журналісти. Всі одинадцять зараз у лікарнях, один у дуже важкому стані. Крім готелю постраждали житлові будинки – один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях", – повідомив він.

Удар по Харкову: інші деталі

Попередньо, росіяни завдали ударів по Харкову ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ. Удар прийшовся по Київському району міста, пошкоджено будівлю готелю.

Одна з ракет Росії влучила біля готелю, фактично в паркан, інша – в прибудову, розповів голова поліції Харківщини Володимир Тимошко. Військові там ніколи не зупинялися. Переважно цей готель використовувався представниками ЗМІ, наголосив він.

Відомо про 11 постраждалих внаслідок удару. Це 4 чоловіків віком від 31 до 38 років та 7 жінок – від 23 до 71 року. 35-річний чоловік перебуває у важкомі стані, 8 пацієнтів – у середньому, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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