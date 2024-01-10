За попередніми даними, внаслідок ворожого удару є 6 постраждалих.

Російські окупанти завдали удару по цивільному об'єкту в Харкові, повідомляє мер міста Харкова Ігор Терехов.

"Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока вирогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби", - написав він.

Щонайменше шестеро людей поранені внаслідок російських ударів ввечері 10 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Згодом він розповів, що кількість поранених у Харкові зросла до девʼятьох людей.

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Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що удар прийшовся по Київському району Харкова.

"Попередньо - ракетами С-300. Триває огляд місця прильоту профільними службами. Пошкоджено цивільний об‘єкт", - додав він.

У російських моніторингових групах перед цим повідомляли про "вильоти" в районі Бєлгорода.

Російські удари по Харкову - подробиці

Російські окупанти пізно ввечері 9 січня вдарили ракетами по Харкову. Росіяни атакували дитячий оздоровчий табір на околиці міста.

"Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Тому що табір порожній. Зазначаю, що це абсолютно цивільний об'єкт. Тому наш ворог в черговий раз підтвердив, що він - в чистому вигляді терорист", - повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ударів РФ пошкоджено території та приміщення дитячого центру. При цьому про постраждалих інформація не надходила.

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