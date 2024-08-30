На місці працюють екстренні служби.

Президент Володимир Зеленський з огляду на сьогоднішній удар Росії по Харкову закликав партнерів зупинити терор, надавши Україні далекобійні можливості.

"Російський удар по Харкову - просто по людях, по звичайних будинках… Цей удар - російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба", - написав глава держави у Telegram.

Зеленський наголосив, що немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. "Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - закликав глава держави.

Він оприлюднив відео з місця влучання одного з російских КАБів у житлову багатоповерхівку. Зеленський пише, що всі служби задіяні в рятувальній операції.

Обстріл Харкова 30 серпня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень російські загарбники атакували місто КАБами, спричинивши руйнування у двох районах.

В Індустріальному районі удар припав на підʼїзд 12-поверхового будинку, там здійнялася пожежа. На цей час відомо про чотирьох загиблих і 28 поранених.

У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Щонайменше троє людей постраждали. Крім того, відомо про влучання по освітньому закладу.

Вас також можуть зацікавити новини: