Зняття обмежень на удари по Росії західною зброєю не зробить країни Європейського Союзу стороною війни.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Як пише ntv, він відкинув занепокоєння Німеччини та Сполучених Штатів Америки щодо атак ЗСУ на російські об'єкти.

Перед зустріччю міністрів оборони Євросоюзу у Брюсселі Боррель запевнив, що відповідати на атаки з російської території дозволяє міжнародне право. "Смішно стверджувати, що дозвіл на ураження цілей на російській території означає, що ми перебуваємо у стані війни з Москвою", - заявив Боррель.

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Удари по Росії

Українська влада систематично закликала союзників зняти обмеження на використання їхньої зброї, щоб мати змогу бити по російських аеродромах, на яких стоять військові літаки.

Заклики посилилися після масованого обстрілу, під час якого російська армія випустила по країні 127 ракет різних типів та 109 безпілотних літальних апаратів.

Вчора це питання обговорювали міністри закордонних справ Європейського Союзу. Після зустрічі Жозеп Боррель повідомив, що ухвалювати рішення про зняття обмежень будуть уряди самих країн.

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