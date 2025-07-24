Удари авіабомбами було завдано з відстані понад 100 км.

Російські окупанти сьогодні, 24 липня, атакували Харків. Ворог, зокрема, вперше застосував нові авіаційні боєприпаси УМПБ-5, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що росіяни завдали два авіаудари по Харкову близько 11:00. Їх було завдано з відстані понад 100 км.

У прокуратурі поділилися, що внаслідок обстрілу на підприємстві виникла пожежа. Також загорілися припарковані автомобілі, які стояли біля житлового будинку.

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Відомо, що 41 людина дістала поранення, серед них - шестеро дітей, включно з немовлям віком 28 днів. Також постраждала вагітна жінка. Усім постраждалим надається медична допомога.

Представник Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в коментарі для видання "Думки" повідомив, що для удару росіяни використовували нову модифіковану авіабомбу УМПБ-5 з бойовою частиною вагою 250 кг. За його словами, ці боєприпаси також отримали поліпшені модулі планування і корекції, що дало змогу росіянам атакувати місто з відстані понад 100 км.

"Росіяни використовують Харків як полігон. Сьогодні - УМПБ-5, раніше було Д-30. У новій версії бойова частина важить 250 кг, як у фугасної авіаційної бомби, і складається з більш товстого металу, ніж у Д-30, унаслідок використання модифікованих бомб більші наслідки і більше поранень отримують цивільні особи", - розповів журналістам Борисенко.

Удар по Харкову - що відомо

Нагадаємо, що 24 липня російські окупанти завдали ударів по житловій забудові центру Харкова. Мер міста Ігор Терехов, що в цей момент на вулицях були люди. На щастя, обійшлося без загиблих.

Унаслідок удару пошкоджено 20 житлових будинків, включно з 17 багатоповерхівками і трьома приватними домогосподарствами в Шевченківському та Холодногірському районах. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею було вибито понад 600 вікон.

Один з ударів також залишив вирву на дорожньому покритті. Згоріло сім автомобілів, ще 18 - пошкоджено.

Поранено 41 людину, включно з дітьми. Наймолодшій дитині, яка постраждала внаслідок атаки, лише 28 днів.

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