За інформацією мера міста, в одній із багатоповерхівок заблоковані люди.

Російські окупанти завдали удару двома керованими авіабомбами по житловій забудові центру Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, під ударом опинився Шевченківський район.

"Влучання КАБу по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. За уточненою інформацією – влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто. Є інформація про одного постраждалого", – написав Терехов.

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Згодом він додав, що є підтверджена інформація про трьох постраждалих.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих – 27-річна дівчина.

Удари РФ по Україні: важливі новини

В ніч на 24 липня російські окупанти завдали ударів по кількох обласних центрах України. Зокрема внаслідок ракетного удару по Черкасах є поранені. Крім того, під удар потрапив ринок "Привоз" в Одесі. Також в місті через удар постраждала багатоповерхівка, приватний будинок та АЗС.

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