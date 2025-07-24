Російські окупанти завдали удару двома керованими авіабомбами по житловій забудові центру Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, під ударом опинився Шевченківський район.
"Влучання КАБу по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. За уточненою інформацією – влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто. Є інформація про одного постраждалого", – написав Терехов.
Згодом він додав, що є підтверджена інформація про трьох постраждалих.
За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих – 27-річна дівчина.
Удари РФ по Україні: важливі новини
В ніч на 24 липня російські окупанти завдали ударів по кількох обласних центрах України. Зокрема внаслідок ракетного удару по Черкасах є поранені. Крім того, під удар потрапив ринок "Привоз" в Одесі. Також в місті через удар постраждала багатоповерхівка, приватний будинок та АЗС.