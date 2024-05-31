Вже відомо про загиблого та постраждалих.

Вночі 31 травня російські загарбники вдарили по Харкову. Місцева влада повідомила про влучання в пʼятиповерховий житловий будинок. Повідомлялося, що під завалами можуть бути люди.

Кореспондент "Суспільного" заявив, що щонайменше одна людина загинула внаслідок ударів РФ. Згодом цю інформацію підтвердив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Влучанням ракети повністю зруйновані щонайменше три поверхи одного під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку", – зазначає "Суспільне".

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Станом на 01:39 відомо про 1 загиблого, а також 13 постраждалих внаслідок атаки. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка та хлопчик того ж віку.

Удар по Харкову 31 травня

Вночі 31 травня російські окупаційні війська вчергове атакували Харківську область. УХаркові пролунали вибухи. Місцева влада повідомила, що ворог обстрілює район житлової забудови. Згодом стало відомо про влучання у багатоповерхівку.

У місті знову пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, прильоти були туди ж, куди і перші "приходи".

Внаслідок атаки є руйнування, зайнялася пожежа. Під завалами можуть перебувати люди. Триває розбір завалів та гасіння пожежі.

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