Згодом ворог повторно вдарив по тому ж місцю.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Харків. У ніч проти пʼятниці, 31 травня, у місті вчергове пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За попередніми даними, є два прильоти в район щільної забудови, заявив міський голова.

"На жаль, потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", – додав він згодом. Відео дня

Оновлено 00:16: Окупанти влучили в пʼятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Під завалами можуть бути люди, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєнубов.

Зазначається, що в місті знову чути вибухи.

Оновлено 00:29: Попередньо, повторні прильоти – туди ж, куди й перші "приходи", заявив Терехов.

"За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди", – додав мер.

Оновлено 00:34: На цю хвилину відомо про одного постраждалого, повідомив Олег Синєгубов. Людину було госпіталізовано до медичної установи. Розбір та ліквідація пожежі тривають.

Оновлено 00:37: Медіагрупа "Накипіло" повідомляє, що влучань в одне й те саме місце у Харкові було декілька.

"Наші журналісти повідомляють, що у постраждалому будинку зруйновано декілька поверхів", – йдеться у повідомленні.

Оновлено 00:49: Кількість постраджалих внаслідок удару РФ по Харкову зрозсла до 8 осіб. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено 01:08: Серед поранених у Харкові – 12-річна дівчинка. Про це в коментарі "Суспільному" розповів директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Тим часом мер міста Ігор Терехов заявив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 12.

Оновлено 01:23: Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських ударів по Харкову одна людина загинула.

Водночас кореспондент "Суспільного" заявив, що влучанням ракети повністю зруйновані щонайменше три поверхи одного під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку.

Атаки РФ по Україні

В ніч проти 30 травня 2023 року російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами з літаків Ту-95МС. Українську територію атакували 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська РФ та мису Чауда окупованого Криму.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що було збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей. РФ атакувала військові об'єкти та критичну інфраструктуру.

Також вибухи лунали в Харкові та області. За словами Олещука, ворог застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що Росія вдарила по критичній інфраструктурі в одному з районів міста.

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