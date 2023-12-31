Загарбникам знову привиділися "найманці "Кракен" та "Правий сектор".

Міністерство оборони Російської Федерації в черговий раз видало порцію маячні, щоб виправдати геноцид українців. У Москві заявили, що в Харкові нібито "знищили представників ГУР МОУ та ЗСУ, які брали участь у плануванні та виконанні атаки на Білгород".

Так, в Росії звинуватили українських військових в нанесенні удару з РСЗВ по Бєлгороду, "в результаті якого загинули мирні жителі, в тому числі діти". Нібито у відповідь окупанти "вразили центри прийняття рішень і військові об'єкти в місті Харків".

"Ударами високоточних ракет по будівлі Служби безпеки України в Харківській області та пункту тимчасової дислокації націоналістичного формування "Правий сектор" ліквідовані представники рухомого складу СБУ, іноземні найманці та бойовики підрозділу "Кракен", які безпосередньо здійснювали підготовку диверсій на російській території", - заявили у Міноборони РФ.

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На цинічне виправдання Москви відреагував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов

"Щодо чергової маячні від так званого Міністерства оборони держави-агресора можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав" , - заявив розвідник у коментарі "Українській правді".

При цьому він вказав, що агресор в черговий раз вдарив по цивільних, а не військових об'єктах.

"Це постійна практика РФ і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних жителів. Всі інші заяви про уявні "поразки" представників ГУР МОУ - чергова болюча фантазія людей, що живуть в паралельній реальності і ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно вони понесуть покарання", - підсумував представник української розвідки.

Удар РФ по Харкову 30 декбря - головні новини

Російська армія 30 грудня вдарила по Харкову, в результаті чого пошкодження отримав Готель "Харків Пелас".

Пізніше в МВС додали, що, за попередніми даними, росіяни завдали шість ударів по обласному центру ракетами типу С-300, пошкоджено не тільки будівлю готелю, але і 12 багатоквартирних будинків і 13 приватних, лікарні, дитячий садок, газопровід, машини і торгові приміщення. В результаті атаки поранено 22 людини.

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