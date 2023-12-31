Унаслідок нової російської атаки пошкоджені цивільні об'єкти.

У ніч на неділю, 31 грудня, російські окупанти атакували безпілотниками Харків, унаслідок удару дронами були пошкоджені будинки, розташовані у центрі міста.

Пошкоджень зазнали не військові об'єкти, а офіси, житлові будинки та кафе, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. "Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося - ми непереможні і незламні!" - підкреслив чиновник.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що всього в місті зафіксовано чотири "прильоти" ворожих дронів. Руйнування є у Київському районі Харкова, зокрема, пошкоджено будівлю комунального підприємства, банку та адмінбудівлі. Відомості про поранених з'ясовувалися.

Відео дня

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Також стало відомо, чим росіяни у суботу ввечері, 30 грудня, пошкодили готель "Харків Пелас". "Російські військові з території Білгородської області завдали ракетного удару по центру Харкова, це ракети типу С-300. Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований", - поділився керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ України додали, що, за попередніми відомостями, вороги вчора увечері завдали шість ударів по обласному центру ракетами типу С-300, пошкоджено не лише будівлю готелю, а й 12 багатоквартирних будинків та 13 приватних, лікарні, дитячий садок, газопровід, машини та торговельні приміщення.

"Унаслідок обстрілу поранені 22 людини. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, експерти, вибухотехніки, медики та рятувальники", - додали у МВС.

Важливі новини Харкова - сьогодні це варто знати

Російські окупанти увечері 30 грудня запустила по українській державі дрони-камікадзе типу Shahed. Повітряна тривога була оголошена у низці областей, у тому числі в Харківській.

Після опівночі стало відомо, що у Харкові пролунали вибухи. Повідомлялося, що у середмісті є кілька влучань. Згодом стало відомо, що пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі.

Вас також можуть зацікавити новини: