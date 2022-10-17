На даний час з-під завалі будинку у Києві врятовані 18 людей.

У результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі Києва стався вибух в житловому будинку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів", - написав Кличко. Відео дня

Чи є загиблі - інформація уточнюється.

Удар по Києву: що відомо

Сьогодні, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе, пролунало кілька вибухів у Шевченківському районі столиці. Після чого там виникла пожежа в нежитловій будівлі.

За словами радника голови МВС Антон Геращенко, у Києві іранський дрон ударив у багатоповерховий житловий будинок. Тривога триває, залишайтеся в укриттях!

Також у Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком та цирком. Внаслідок прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.

Крім того, удар у Києві був і в районі залізнодорожнього вокзалу.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

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