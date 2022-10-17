З самого ранку у столиці України триває повітряна тривога.

Станом на 9 ранку по Києву зафіксовано 4 прильоти.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укриттях!" - йдеться у повідомленні. Відео дня

Атака Києва дронами 17 жовтня: що відомо

Сьогодні, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе, пролунало кілька вибухів у Шевченківському районі столиці. Після чого там виникла пожежа в нежитловій будівлі.

За словами радника голови МВС Антон Геращенко, у Києві іранський дрон ударив у багатоповерховий житловий будинок. Тривога триває, залишайтеся в укриттях!

Також у Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком та цирком. Внаслідок прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.

Крім того, удар у Києві був і в районі залізнодорожнього вокзалу.

Нагадаємо, 10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Під удар потрапив і Київ, зокрема, у Шевченківському районі також було два влучання. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей.

Через це у Києві почалися проблеми зі світлом.

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