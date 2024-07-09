Рятувальники деблокували тіло останньої жертви атаки – дівчини 2006 року народження.

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку в Шевченківському районі, куди в понеділок, 8 липня, вдарили окупанти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва. Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 5 дітей, 121 – постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці проведення робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

Водночас у поліції Києва уточнили, що вік загиблих дітей – від 8 до 17 років.

"Наразі з під завалів деблоковано тіло останньої жертви ракетного обстрілу - 17-річної дівчини. Загалом станом на зараз у Києві внаслідок ворожої атаки загинуло 33 особи, з них 5 дітей, віком від 8 до 17 років", – заявили правоохоронці.

Удар РФ по Києву 8 липня

Вранці 8 липня російські терористи завдали удару по Україні. У Кривому Розі загинули 10 людей. Кількість жертв у Києві – понад 30. Відомо, що РФ вдарила по двох медичних закладах столиці. Зокрема, під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Там загинули двоє осіб.

Крім того, ворог вдарив по будівлі, де розташована приватна клініка ADONIS. Там занинули загинули семеро людей – двоє пацієнтів та пʼятеро співробітників клініки.

Також окупанти вдарили по житловому буднику у Шевченківському районі міста. Серед загиблих були діти. 9 липня стало відомо, що окупанти вбили 10-річного українського каратиста Максима Симанюка із сестрою та матір'ю – вони були вдома, коли їх вбила ракета російських терористів.

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