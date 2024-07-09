Усього на Сирці вже відомо про 11 загиблих після російського удару по п'ятиповерховому житловому будинку.

У Шевченківському районі Києва рятувальники дістали тіло ще одної жінки з-під завалів знищеного росіянами під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці", - відзначив Кличко.

Перед цим мер повідомляв, що з-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок.

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"Вже 11 загиблих в цьому будинку", - повідомив Кличко.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, серед 11 загиблих четверо дітей. Ще 25 людей постраждало. Рятувальні роботи тривають.

Відомо вже про 31 загиблу людину в Києві через ракетну атаку військ РФ 8 липня. Поранено 117 людей, повідомили в КМВА.

Удар РФ по Києву 8 липня - деталі

8 липня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. У Києві зафіксували падіння уламків у Дніпровському, Святошинському, Шевченківському, Деснянському, Дарницькому, Голосіївському, Солом’янському районах. При цьому, росіяни цілеспрямовано влучили ракетою в одну з будівель дитячої лікарні "Охматдит". Також загарбники влучили у багатоквартирний будинок на Сирці. Під час повторної атаки росіяни поцілили у пологовий будинок.

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