Влучання по об’єкту цивільної інфраструктури, триває ліквдація наслідків.

У ніч на 2 жовтня російські війська нанесли удар по центру Кривого Рогу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

"Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста", - зазначив він, звернувшись до мешканців міста нічого не писати про наслідки удару та не викладати у соцмережі.

Відео дня

Вілкул додав, що наразі триває ліквідація наслідків.

Удари по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22.

Окупанти вдарили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури. Через це в річці Інгулецець піднявся рівень води, мешканців двох районів міста довелося евакуювати. 15-16 вересня Росія знову завдала ударів по цій дамбі.

Вже 26 вересня російські окупанти вдарили ракетою Х-59 по аеропорту у Кривому Розі. Внаслідок удару інфраструктура об'єкта зруйнована, його більше неможливо використовувати, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вас також можуть зацікавити новини: