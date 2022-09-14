Громадян закликають залишатись в укриттях.

Російські загарбники нанесли ракетний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях", - заявив Вілкул.

Відео дня

Він закликав громадян нічого не знімати та не викладати у соцмережі.

Повідомляється, що у Кривому Розі виникли проблеми зі зв'язком після вибухів.

Пізніше Вілкул повідомив про нові пуски ракет.

"Всі перебуваємо в укриттях! Ще пуск ракет у наш бік", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня російські загарбники вдень завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Зазначається, що росіяни атакували Криворізький район Дніпропетровської області крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-поверхня". Її випустили із винищувача Су-35 із напрямку Азовського моря.

Нагадаємо, що навколо Кривого Рогу побудовано глибокоешелоновані фортифікаційні споруди.

Вас також можуть зацікавити новини: