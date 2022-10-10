Еліти Росії бачать, що кривавий диктатор не здатний захистити навіть те, що дуже любить.

Російський опозиційний політик і екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов пояснив, що означав удар по Кримському мосту. Він зазначив, що "бавовна" була не тільки "плювком в душу" Путіна, це ще й важливий сигнал для еліти РФ.

Такою думкою Пономарьов поділився в ефірі нового випуску проекту "Гроші".

"Тут же, насправді, більше значення не військове. Ну зрозуміло, що перервали сполучення на якийсь час. Тут же значення більше символічне. Це символ анексії, початок цієї війни в 2014 році, це символ захоплення Криму. І найважливіше, напевно, навіть не в цьому. Більш важливе значення для еліт, тому що Україна давно анонсувала, що вона цей міст підірве нахр*н, і це було добре відомо. Це означає, що цей міст добре охороняли. І незважаючи на це спецслужби не змогли нічого зробити. Якщо один з найбільш охоронюваних об'єктів в країні був зруйнований, то питання: на що взагалі вони здатні, ці спецслужби", - зазначив Пономарьов.

За словами експерта, тепер еліта РФ бачить, що Путін не може зберегти і вберегти навіть те, що дуже любить. Диктатор пишався мостом до тимчасово окупованого Криму, але на ньому все одно трапилася "бавовна".

"Це дзвінкий ляпас. Дуже дзвінкий ляпас. Якщо для Путіна це плювок в душу і удар по самолюбству, то для еліт це просто сигнал, що король-то голий. Реально уся ця "всемогутність" сильно перебільшена, і найдорожчі для себе речі "начальник" зберегти не може", - додав екс-депутат Держдуми.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого там почався сильна пожежа. Відомо, що на мосту обвалилася частина дорожнього полотна.

У РФ стверджують, що причиною "бавівни" був вибух вантажівки. На мосту спалахнув залізничний потяг з пальним. Країна-агресор повідомляла про загибель трьох людей.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах зазначило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. 9 жовтня президент РФ звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту.

10 жовтня Україна зазнала масованого ракетного удару. Рашисти били по багатьох областях України. Сам Путін визнав, що це було помстою за Кримський міст.

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