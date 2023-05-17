Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Миколаєва у ніч на 17 травня 2023 року двома "Калібрами", уточнює Генштаб у ранковому зведенні.

Крім того, двома ракетами із С-300 РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Також протягом доби окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 крилатих ракет "Калібр" (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), 25 з них було знищено нашими захисниками.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу росіянами населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені мирні люди, знищені житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Вибухи в Миколаєві - що відомо

Ввечері 16 травня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Під час тривоги вибухи прогриміли у Миколаєві. За словами мера міста, атаки спровокували займання.

Пожежу на одному об'єкті локалізували, відомо про одну постраждалу особу.

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