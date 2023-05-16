Офіційні особи закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ввечері 16 травня в низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Як свідчать дані сервісу alerts.in.ua, повітряна тривога лунає у всіх південних, частині північних та східних областей.

Очільник голови Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Відео дня

"Тривогу не ігноруйте", - написав Єрмак відразу після початку тривог.

Крім того, із таким же закликом виступив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він зауважив, що жителям області варто бути уважними, особливо тим, хто перебуває в Інгульському районі.

Тим часом у мережі повідомляють про вибухи у Миколаєві. За даними "Суспільного", звуки вибухів у місті пролунали під звуки тривоги. З'явилося відео, де чутно вибухи. Місцеві пабліки переконують, що ролик знято просто зараз.

Блогер "Николаевский Ванек" пише, що росіяни запустили ракети, попередньо "Калібри". Кількість не зазначається.

Оновлено о 23:42. Тривога поширилася на західні області України. Зокрема, сигнал повітряної тривоги звучить у Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Оновлено о 23:47. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив вибухи в місті. За його словами, атаки спровокували займання.

"Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження. Усі служби відпрацюють - після відбою дамо офіційну інформацію", - зазначив Сєнкевич.

Оновлено о 23:52. Кім повідомив, що пожежу на одному об'єкті локалізували. на щастя, обійшлося без жерт. Згодом він повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.

Оновлено о 00:06. В областях почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Ракетний терор РФ

Росія останнім часом активізувала ракетні удари по Україні. Сьогодні вночі відбувалася масштабна ракетна атака на Україну.

В Повітряних силах заявили, що її особливістю було застосування великої кількості ракет "Кинджал". Атака відбувалася з винищувачів МіГ-31К. Із двох напрямків – з півночі та зі сходу. Кораблі атакували з Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: