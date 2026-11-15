Українські БпЛА перебили важливу логістичну артерію окупантів у Ростовській області (фото)

Цим шляхом ворог перекидає військову техніку, боєприпаси та пальне, зокрема до Маріуполя та Криму.

Українські безпілотники вдарили по мосту через річку Міус у Ростовській області Росії. Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine context, який пов'язують з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим.

У дописі зазначається, що міст "втомився". А на фото видно значні пошкодження, зокрема по центру мосту.

"Це важлива логістична артерія на трасі Р-280, якою росіяни перекидають військову техніку, боєприпаси та пальне на окуповані території України, зокрема до Маріуполя та Криму", – підкреслюється у повідомленні.

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Удари по російських загарбниках

Як повідомлялося, раніше під час атаки на балтійський порт Усть-Луга кілька безпілотників уразили російський ракетний корабель. Арон Калмус, заступник командувача дивізії Сил оборони Естонії, підтвердив, що корвет "Наро-Фомінськ" зазнав влучання в районі острова Гогланд у Фінській затоці. Його уразила значна кількість безпілотників.

Крім того, у ніч проти 15 листопада БпЛА атакували "Нижньокамськнафтохім" у місті Нижньокамськ у російському Татарстані. Після удару на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Це підприємство належить до холдингу "СІБУР" – найбільшої нафтохімічної компанії Росії. Це одне з найбільших підприємств галузі не лише в Росії, а й у Східній Європі.

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