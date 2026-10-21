Удар по нафтовому терміналу в Ростові: Україна пошкодила вісім з дванадцяти резервуарів

Уражений термінал розташований у Залізничному районі Ростова-на-Дону.

Унаслідок удару безпілотників по нафтоналивному терміналу Новошахтинського заводу нафтопродуктів (НЗНП) у Ростові-на-Дону пошкоджено щонайменше вісім із дванадцяти великих резервуарів. Про наслідки атаки свідчить супутниковий знімок, оприлюднений Exilenova+.

"Супутниковий знімок терміналу з експорту нафтопродуктів "Ростовський" (НЗНП) після атаки українських безпілотників. Під час атаки було пошкоджено вісім резервуарів для зберігання нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Удар безпілотників по терміналу в Ростові – що відомо

Як повідомляв УНІАН, українські дрони 10 жовтня уразили нафтоналивний термінал у російському місті Ростов-на-Дону. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону Юрій Слюсарь підтвердив атаку БпЛА на регіон і пожежу в місті.

Відео дня

Дрони уразили нафтоналивний термінал Новошахтинського НПЗ – "Нефтеналивной терминал НЗНП", який раніше мав назву "Юг Руси".

Уражений термінал розташований у Залізничному районі Ростова-на-Дону. Його використовують для перевалки нафтопродуктів на експорт, забезпечення російської армії пальним і отримання валютних надходжень. Проєктна потужність об’єкта становить близько 2,5 млн тонн на рік.

Попереднього удару по нафтоналивному терміналу завдали 9 липня 2026 року.

Губернатор також заявив про пошкодження залізничного мосту, що призвело до зупинки руху в обох напрямках.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що уражений міст є одним з ключових в забезпеченні російського угрупування. Також, за його словами, уражено два судна в порту Азов.

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