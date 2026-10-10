Україна вдарила по російському НПЗ та ключовому мосту

Проєктна потужність НПЗ становить близько 2,5 млн тонн на рік.

Українські дрони у ніч на суботу, 10 жовтня, уразили нафтоналивний термінал у російському місті Ростов-на-Дону. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Про це пише "Мілітарний".

Губернатор регіону Юрій Слюсарь підтвердив атаку БпЛА на регіон і пожежу в місті.

Зазначається, що дрони уразили нафтоналивний термінал Новошахтинського НПЗ – "Нефтеналивной терминал НЗНП", який раніше мав назву "Юг Руси".

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Уражений термінал розташований у Залізничному районі Ростова-на-Дону. Його використовують для перевалки нафтопродуктів на експорт, забезпечення російської армії пальним і отримання валютних надходжень. Проєктна потужність об’єкта становить близько 2,5 млн тонн на рік.

Попереднього удару по нафтоналивному терміналу завдали 9 липня 2026 року.

Губернатор також заявив про пошкодження залізничного мосту, що призвело до зупинки руху в обох напрямках.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що уражений міст є одним з ключових в забезпеченні російського угрупування. Також, за його словами, уражено два судна в порту Азов.

"Цей міст - номер 2 по ступеню важливості. Якщо міст (він до речі подвійний - автомобільно-залізничний) вийде з ладу та добити міст номер один, росіянам прийдеться дуже важко з логістикою в Донецькій області", - написав Андрющенко.

Удари по російських НПЗ – інші новини

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод в Омську. Омський НПЗ є найбільшим у Росії і здатен переробляти 22,23 млн тонн нафти на рік.

9 жовтня дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанафтопереробка" в російській Ухті, Республіка Комі, який розташований за майже дві тисячі кілометрів від державного кордону України.

Видання Axios повідомляло, що представники США на переговорах з українською делегацією пригрозили припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання Дональда Трампа припинити удари по російських НПЗ.

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