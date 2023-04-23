Пошкоджено лінії електропередач, комунальну будівлю, житлові будинки й гаражі.

Російські окупанти атакували Нікополь (Дніпропетровська область) з безпілотника, одну людину поранено, двоє травмовано.

Про це повідомив у Facebook міський голова Нікополя Олександр Саюк. "Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя з безпілотного літального апарату. На жаль, 1 людину поранено, 2 травмовано на зараз", - повідомляє він. Також чиновник зазначив, що пошкоджено комунальну будівлю, два приватних житлових будинки, гаражі, автомобіль.

"Фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу", - повідомив Саюк.

Відео дня

Ситуація у Нікополі - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Нікополь та район майже щодня обстрілює ворог. 17 квітня росіяни вчергове атакували мирних людей. Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину. Поранений 42-річний чоловік, він отримав осколкові ураження та був госпіталізований.

У той же день унаслідок обстрілу Нікополя було пошкоджено лінію електропередачі, вишки мобільного зв'язку, навчальний заклад, медичну установу, приватне підприємство, будинки. Сталася пожежа у 2-х поверховій нежитловій будівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: