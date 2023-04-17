Через супротивників, зокрема, пошкоджено вежі мобільного зв'язку.

У понеділок, 17 квітня, російські окупанти продовжили обстрілювати Нікопольський район, є поранений.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram. "Росіяни знову атакували мирних людей. Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину. Поранений 42-річний чоловік, отримав неважкі осколкові ураження, госпіталізований до травматології", - зазначив він.

Лукашук повідомляє, що внаслідок обстрілу Нікополя пошкоджено лінію електропередачі, вежі мобільного зв'язку, навчальний заклад, медичну установу, приватне підприємство, будинки. Зазначає, що сталася пожежа у 2-х поверховій нежитловій будівлі.

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За його словами, ушкоджень зазнали 2 багатоповерхові будівлі, 9 житлових будинків, 2 нежитлові будівлі, 3 господарчі споруди, два легковики і вантажівка.

Також повідомив, що надвечір зазнала обстрілів Червоногригорівська громада. "Рятувальники працюють на місці. Наслідки з'ясовуються", - додав Лукашук.

Обстріли Дніпропетровської області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 квітня, на Великдень російські окупанти з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi, поранили двох людей - 57-річний чоловік - на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка - госпіталізована.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. Чиновник також повідомляв, що у місті пошкоджено п’ять житлових будинків, два автомобілі й кілька ліній електропередачі.

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