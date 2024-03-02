Рятувальники знайшли тіло четвертої жертви удару по Одесі / ДСНС

Рятувальники знайшли тіло четвертої жертви цинічного удару окупантів по житловому будинку в Одесі.

Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій, тіло загиблої особи виявили під завалами на рівні першого поверху. Проводяться роботи по деблокації.

"Вього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб. Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

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Розбір завалів / ДСНС
Розбір завалів / ДСНС

Зазначається також, що на місці також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки. Рятувальники показали кілька кадрів з місця ворожого удару.

Розбір завалів / ДСНС

Удар по Одесі 2 березня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 березня в Одесі через дроновий удар, завданий армією РФ, знищено частину житлової багатоповерхівки. Загинуло три людини, постраждало щонайменше вісім людей.  Серед потерпілих – вагітна жінка та маленька дитина. 

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За даними Сил оборони півдня України, вісім  ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Сім цілей було знищено. Один з дронів під час  маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив  у 9-поверховий будинок спального району. 

Генеральний прокурор України Андрій Костін, який наразі перебуває в Одесі, заявив, що такі масштабні руйнування через влучання дрона сталися вперше. Він зазначив, що, за попередніми даними, дрони були запущені по Одесі с території окупованого Криму.

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