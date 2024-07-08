В Євросоюзі наголошують, що керівництво Росії, усі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності.

В Європейському Союзі вважають, що ракетний удар Росії по найбільшій дитячій лікарні в Україні "Охматдит" може розслідуватися як воєнний злочин. Про це йдеться у заяві речниці із закордонних справ і політики безпеки в Європейській службі зовнішніх зв'язків Набіли Массралі.

"Ударом по "Охматдиту", символу дитячої медицини в Україні та лікування дитячих онкологічних захворювань, і нападом на дітей, які є найбільш вразливими, Росія знову продемонструвала свою жорстокість та цілковиту нещирість щодо миру та мирних переговорів", - йдеться у заяві.

Зокрема, відповідно до міжнародного гуманітарного права, лікарні мають особливий захист, а діти ніколи не є і не можуть бути законною мішенню.

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"Вони мають бути захищеними в усі часи", - йдеться у заяві.

При цьому, як відзначають в ЄС, впродовж останніх двох з половиною років Росія постійно тероризує населення України шляхом ведення незаконної агресивної війни, навмисно масово завдаючи ударів по невинному цивільному населенню та цивільній інфраструктурі по усій Україні, із масштабними ракетними атаками та атаками з дронів, дедалі більше застосовуючи плануючи бомби.

"Навмисні напади на цивільних осіб та цивільні об'єкти, які не є військовою ціллю, можуть класифікуватися як воєнні злочини і можуть бути злочинами проти людяності. Ці та інші воєнні злочини є предметом міжнародних розслідувань, у тому числі Міжнародного кримінального суду. Керівництво Росії, усі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві.

Ракетна атака РФ по Україні 8 липня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок атаки відомо про жертв у Києві, на Дніпропетровщині та у Покровську.

Зокрема, голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив про 10 жертв і десятки постраждалих у місті.

За даними ДСНС, сьогодні всього від російських ракетних ударів загинуло щонайменше 33 особи. Зокрема, 22 - у місті Київ, та 11 - у Дніпропетровській області.

Водночас, усього поранено 140 осіб, з них 74 - у столиці, 2 - у Київській області, та 64 - у Дніпропетровській області.

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