'‎Циркон'‎, '‎Кинджал'‎ та багато іншого: РФ сьогодні застосувала практично весь свій арсенал

Під час сьогоднішньої масованої атаки росіяни використали 38 різних ракет, зокрема, нову "гіперзвукову" зброю. Про це йдеться у зведенні Командування Повітряних сил.
Загалом під час атаки 8 липня росіяни застосували:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
3а даними Командування Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила 30 ракет з цієї кількості. Зокрема, вдалося знищити 11 ракет Х-101 та 12 "Калібрів".
Експерти Defense Express наголошують на тому, що росіяни використали майже всі типи ракет, які у них є. Винятком стали хіба що крилаті ракети Р-500 до оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" та зброя, вироблена в Північній Кореї.
Зазначимо, що західне співтовариство засудило російську атаку. Деякі високопосадовці заявили про "посилення мотивації" відносно того, щоб надати Україні запчастини до ЗРК Patriot і F-16.
Росія модернізує свої ракети
Раніше стало відомо, що росіяни почали використовувати проти України нову версію авіаційної крилатої ракети Х-101.
Вона отримала подвійну бойову частину: аналіз продемонстрував, що ракета має стандартну БЧ масою 450 кг, а також додаткову, масою 350 кг.
Експерти дійшли до висновку, що збільшення кількості бойових частин досягли за рахунок зменшення розмірів паливного бака та, як наслідок, зниження дальності.