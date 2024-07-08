'‎Циркон'‎, '‎Кинджал'‎ та багато іншого: РФ сьогодні застосувала практично весь свій арсенал

Росіяни нанесли комбінований ракетний удар, пошкодивши багато об'єктів громадянської інфраструктури.

Під час сьогоднішньої масованої атаки росіяни використали 38 різних ракет, зокрема, нову "‎гіперзвукову"‎ зброю. Про це йдеться у зведенні Командування Повітряних сил.

Загалом під час атаки 8 липня росіяни застосували:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "‎Кинджал"‎;

4 балістичні ракети "‎Іскандер-М"‎;

1 крилату ракету 3М22 "‎Циркон"‎;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "‎Калібр"‎;

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

3а даними Командування Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила 30 ракет з цієї кількості. Зокрема, вдалося знищити 11 ракет Х-101 та 12 "‎Калібрів"‎.

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Експерти Defense Express наголошують на тому, що росіяни використали майже всі типи ракет, які у них є. Винятком стали хіба що крилаті ракети Р-500 до оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" та зброя, вироблена в Північній Кореї.

Зазначимо, що західне співтовариство засудило російську атаку. Деякі високопосадовці заявили про "‎посилення мотивації"‎ відносно того, щоб надати Україні запчастини до ЗРК Patriot і F-16.

Росія модернізує свої ракети

Раніше стало відомо, що росіяни почали використовувати проти України нову версію авіаційної крилатої ракети Х-101.

Вона отримала подвійну бойову частину: аналіз продемонстрував, що ракета має стандартну БЧ масою 450 кг, а також додаткову, масою 350 кг.

Експерти дійшли до висновку, що збільшення кількості бойових частин досягли за рахунок зменшення розмірів паливного бака та, як наслідок, зниження дальності.

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