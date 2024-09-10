СБУ та ОГП повідомили військовому про заочну підозру.

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про заочну підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по медкорпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Ним виявився генерал-лейтенант, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії, повідомляє РБК-Україна.

За даними джерел видання, ім'я цього генерала - Сергій Кобилаш. Згодом, після завдання зазначеного удару він був підвищений у посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

"Два місяці тому ворог прицільно вдарив ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит", в якій перебували понад 600 дітей. Сьогодні саме тут, на місці цього удару хочу повідомити, що Офіс генерального прокурора, спільно зі слідчими СБУ встановили одного з причетних до організації та вчинення цього воєнного злочину", - повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. Відео дня

ЗМІ додає, що російському військовому заочно оголошено підозру.

Удар по "Охматдиту"

8 липня російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. У результаті атаки загинули 2 людини, поранено близько 300, серед яких 8 — це діти.

20 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір повідомив, що у медзаклад повернулись лікарі та медестри, проводяться УЗД та МРТ обстеження, як у звичайному режимі.

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