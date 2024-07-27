Зеленський зазначив, що заклад, попри все, відновлює нормальну роботу.

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською відвідали національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

В ході візиту вони поспілкувалися з маленькими пацієнтами і персоналом лікарні. "Поспілкувалися з дітьми, які проходять лікування", - написав у Телеграмі глава держави.

Зеленський зазначив, що заклад, попри все, відновлює нормальну роботу та свою силу після російського удару. "Дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети та розбирав завали, підтримував діток. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців", - зазначив президент.

Ракетний удар по Охматдиту

8 липня окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву. Одна з ракет влучила в будівлю "Охматдиту". Момент прольоту ракети до будівлі потрапив на відео.

9 липня на місці "прильоту" було завершено аварійно-рятувальні роботи. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав остаточну кількість жертв і постраждалих унаслідок удару по "Охматдиту". Очільник МВС повідомив, що загинуло двоє людей, і з травмами госпіталізовано вісім дітей.

20 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір повідомив, що у медзаклад повернулись лікарі та медестри, проводяться УЗД та МРТ обстеження, як у звичайному режимі.

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