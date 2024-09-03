Жінка заявила, що чула два звуки вибухів.

Через російський обстріл Полтави 3 вересня, під час якого ракети влучили по місцевому навчальному закладу, пошкоджені також деякі житлові будинки.

Як пише "Суспільне", у деяких багатоквартирних будинках, зокрема, вибиті вікна та пошкоджене майно. Очевидці розповіли, як усе було.

Василь Миронов, який проживає неподалік місця влучання, під час обстрілу він був у квартирі разом із дружиною.

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"Ми з дружиною були. Я ближче до цього вибуху був, а дружина далі. Скло повністю повибивало, в квартирі в першій кімнаті, холодильник аж розвернуло. Кватирки прямо з м’ясом повиривало. Всередині все, що стояло, лежить. От тільки зараз починає до мене доходити, що могло вдарити і зачепити мене", - розповів він.

Анастасія Артюх каже, що чула два звуки вибухів. Вона теж була вдома, а під час тривоги зайшла у ванну.

"Було реально дуже страшно. На щастя, в нас нічого не вибило, але от поряд будинок, за ним, у ньому все повибивало, всі вікна. У нас підвалу немає в нашому будинку, тому у нас єдиний варіант був поки сидіти. Коли трохи тихіше стало, ми зідзвонилися з батьками, чи всі живі, чи все в порядку", - сказала вона.

Олена Сердюк під час атаки теж перебувала у ванній кімнаті із дитиною.

"Тільки тривога, буквально хвилина - і одразу один і другий вибухи. Ми подумали, що десь у нас у будинок влучили. Всі вікна повибивані, і в під’їзді, і у сусідів", - розповіла жінка.

Удар по Полтаві - деталі

Російська армія зранку 3 вересня завдала удару українському місту Полтава. За попередньою інформацією, дві балістичні ракети влучили в будівлю Інституту зв'язку та розташованої поруч лікарні. Один із корпусів Інституту зв'язку обвалився, під завалами можуть перебувати люди.

Президент України заявив, що внаслідок ракетного удару загинула щонайменше 41 людина, ще понад 180 отримали поранення.

За словами президента України, проводитиметься спеціальне розслідування всіх обставин того, що сталося. Голова Полтавської області Філіп Пронін написав, що сьогодні "страшний день ​​для Полтавщини".

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