Частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку, багато людей опинилися під завалами. Проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що люди не втигли добыгти до бомбосховища.

Російські загарбницькі війська завдали двома балістичними ракетами удару по навчальному закладу у Полтаві, внаслідок чого наразі вже відомо про понад 40 загиблих і 180 поранених.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram. Глава держави зазначив, що отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

"За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

"Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", - додав Зеленський.

Як запевняє Зеленський, російська наволоч обов'язково відповість за цей удар. "І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрані Росією!", - заявив президент.

Як повідомляють у Міністерстві оборони в Telegram, часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних балістичних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

"Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, наразі рятувальники продовжують роботу.

Удари окупантів по Україні

Під час комбінованого удару по Києву вранці 2 вересня російські війська застосували зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 у режимі "земля-земля".

У ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київській, Сумській та Харківській областях, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БПЛА. Росіяни запустили по Україні 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області.

Вас також можуть зацікавити новини: