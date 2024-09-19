На думку аналітика, у кращому разі у росіян вийде врятувати 10-20% боєприпасів, що перебували на базі.

Свіжі супутникові знімки наслідків удару по складу боєприпасів російських окупантів у Торопці Тверської області опублікувало "Радіо свобода".

На знімках із супутника Planet Labes, які є в розпорядженні журналістів, видно наслідки пожежі, яка ще тривала сьогодні станом на 15:30 за київським часом. Також є воронки діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що розірвалися.

Також з'явилася оцінка руйнувань на 107-му арсеналі ГРАУ від OSINT-дослідника Tendar на основі супутникових знімків.

На його думку, на новій частині арсеналу з 42 бункерів для зберігання боєприпасів повністю знищено 15. Стан ще 10 оцінити складно через дим, але вони майже напевно зруйновані через близькість до великих вирв. У решти 17 бункерів видно сліди істотних пошкоджень. Видно 5 великих вирв від масштабних детонацій (обведені жовтим).

"Стара частина бази: принаймні 17 будівель повністю знищено. Принаймні дві зони складування боєприпасів просто неба в диму. Обведена фіолетовим зона не піддається оцінці, але руйнування, особливо в північно-східній частині мають бути вкрай серйозними. Видно щонайменше дві великі воронки від масштабних детонацій. Арсенал зруйнований на 70-90%. У кращому разі в росіян вийде врятувати 10-20% боєприпасів, що перебували на базі", - додав аналітик.

Удар по складу в місті Торопець - думка аналітиків

Курське угруповання росіян повністю забезпечувалося боєприпасами зі складу в Торопці Тверської області, який напередодні вразили Сили оборони України. Про це заявив військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий.

"У них виникне дуже гострий дефіцит боєприпасів у найближчі кілька днів, оскільки не кожен день возять із великого арсеналу", - сказав Дикий.

Він також нагадав, що на складі до удару перебувало до 30 тис. різних боєприпасів. За словами Дикого, зупинити вогонь на складах уже не вдасться, оскільки "такі пожежі не гасяться".

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